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    Моуринью: Ни один тренер не может ничему научить Месси

    Футбол MLS Интер Майами
    Известный португальский специалист Жозе Моуринью высказал свое мнение о Лионеле Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мне никогда не доводилось тренировать Лионеля Месси, но было бы глупо полагать, что кто-то из тренеров может его чему-то научить, поскольку у него врожденный дар, он и так все знает. Более того, он сам может вас чему-нибудь научить.

    Единственное, чем могут похвастаться тренеры в случае с Месси, — тем, что они имели честь возглавлять команду, в которой он выступал», — цитирует Football Italia Моуринью.

    Напомним, что Моуринью в настоящий момент является безработным, поскольку недавно был уволен из «Ромы».

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