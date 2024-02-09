Моуринью: Ни один тренер не может ничему научить Месси

Известный португальский специалиствысказал свое мнение о, который сейчас выступает за

«Мне никогда не доводилось тренировать Лионеля Месси, но было бы глупо полагать, что кто-то из тренеров может его чему-то научить, поскольку у него врожденный дар, он и так все знает. Более того, он сам может вас чему-нибудь научить.

Единственное, чем могут похвастаться тренеры в случае с Месси, — тем, что они имели честь возглавлять команду, в которой он выступал», — цитирует Football Italia Моуринью.

Напомним, что Моуринью в настоящий момент является безработным, поскольку недавно был уволен из «Ромы».