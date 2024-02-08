Кудряшов объявил о завершении карьеры

Экс-защитник сборной Россиирешил повесить бутсы на гвоздь. Об этом информирует пресс-служба «Факела».

«Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю "Факел" и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм.

Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы — особенные! Спасибо вам за всё!» — приводит слова Кудряшова пресс-служба воронежского клуба.

За свою карьеру Кудряшов играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин» и «Сочи», а также за турецкие команды — «Инстанбул» и «Антальяспор».

За сборную России Кудряшов играл на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год).