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  • 16:20
    • Кудряшов объявил о завершении карьеры
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    Кудряшов объявил о завершении карьеры

    Футбол Сборная России Футбол России Факел
    Экс-защитник сборной России Фёдор Кудряшов решил повесить бутсы на гвоздь. Об этом информирует пресс-служба «Факела».

    Федор Кудряшов
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    Федор Кудряшов

    «Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю "Факел" и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм.

    Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы — особенные! Спасибо вам за всё!» — приводит слова Кудряшова пресс-служба воронежского клуба.

    За свою карьеру Кудряшов играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин» и «Сочи», а также за турецкие команды — «Инстанбул» и «Антальяспор».

    За сборную России Кудряшов играл на протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год).

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