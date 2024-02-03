ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур ВермеренУспешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна
  • 22:26
    • «Алавес» не смог ничего противопоставить «Барселоне»
  • 21:57
    • «Милан» вырвал победу у «Фрозиноне» в результативной игре
  • 21:34
    • Катар вышел в полуфинал Кубка Азии, победив по пенальти Узбекистан
  • 20:08
    • Бублик переиграл Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Монпелье
  • 19:40
    • «Штутгарт» уверенно в гостях победил «Фрайбург»
    Все новости спорта

    «Алавес» не смог ничего противопоставить «Барселоне»

    «Алавес» — «Барселона»: счет матча 1:3 (0:1)

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Барселона
    В игре 23-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» проиграл дома «Барселоне» со счетом 1:3.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На 22-й минуте первый гол за гостей забил Роберт Левандовский, ему ассистировал Илкай Гюндоган.

    Сразу после перерыва немецкий хавбек удвоил преимущество «Барселоны» с передачи Педро.

    «Алавес» смог сократить преимущество после точного удара Саму Омородиона сразу после перерыва.

    На 63-й Витор Роке сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

    Спустя 11 минут юный бразильский талант был удален с поля за две желтые карточки.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Барселона 1:3
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (22'), 0:2 Илкай Гюндоган (49'), 1:2 Саму Омородион (51'), 1:3 Vitor Roque (63') Алавес: Антонио Сивера, Науэль Тенаглия (Янис Хаджи, 77'), Рафа Марин, Рубен Дуарте, Хави Лопес, Алекс Солас, Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 77'), Андер Гевара, Хон Гуриди (Абде Реббах, 64'), Луис Риоха (Giuliano Simeone, 64'), Саму Омородион (Joaquin Panichelli, 88') Барселона: Игнасио Пенья, Андреас Кристенсен (Ориоль Ромеу Видаль, 82'), Жоау Канселу (Эктор Форт, 46'), Пау Кубарси (Иньиго Мартинес, 83'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Илкай Гюндоган (Vitor Roque, 59'), Френки де Йонг, Педри (Фермин Лопес, 74'), Роберт Левандовски, Ламин Ямал Предупреждения: Саму Омородион (12'), Vitor Roque (67'), Vitor Roque (72')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Жирона» продолжит побеждать?!
  • «Жирона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.54
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры