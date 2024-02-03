«Алавес» — «Барселона»: счет матча 1:3 (0:1)

На 22-й минуте первый гол за гостей забил Роберт Левандовский, ему ассистировал Илкай Гюндоган.
Сразу после перерыва немецкий хавбек удвоил преимущество «Барселоны» с передачи Педро.
«Алавес» смог сократить преимущество после точного удара Саму Омородиона сразу после перерыва.
На 63-й Витор Роке сделал счет 3:1 в пользу своей команды.
Спустя 11 минут юный бразильский талант был удален с поля за две желтые карточки.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Барселона 1:3
Голы: 0:1 Роберт Левандовски (22'), 0:2 Илкай Гюндоган (49'), 1:2 Саму Омородион (51'), 1:3 Vitor Roque (63') Алавес: Антонио Сивера, Науэль Тенаглия (Янис Хаджи, 77'), Рафа Марин, Рубен Дуарте, Хави Лопес, Алекс Солас, Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 77'), Андер Гевара, Хон Гуриди (Абде Реббах, 64'), Луис Риоха (Giuliano Simeone, 64'), Саму Омородион (Joaquin Panichelli, 88') Барселона: Игнасио Пенья, Андреас Кристенсен (Ориоль Ромеу Видаль, 82'), Жоау Канселу (Эктор Форт, 46'), Пау Кубарси (Иньиго Мартинес, 83'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Илкай Гюндоган (Vitor Roque, 59'), Френки де Йонг, Педри (Фермин Лопес, 74'), Роберт Левандовски, Ламин Ямал Предупреждения: Саму Омородион (12'), Vitor Roque (67'), Vitor Roque (72')