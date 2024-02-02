ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Дайер Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января
  • 00:24
    • «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» поделили очки
  • 22:28
    • Нигерия обыграла Анголу и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 22:24
    • Московское «Динамо» справилось с «Торпедо»
  • 22:10
    • СКА оказался сильнее ЦСКА
  • 21:54
    • «Спартак» разобрался с «Автомобилистом»
    Все новости спорта

    «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» поделили очки

    «Хайденхайм» — «Боруссия» Д: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Хайденхайм
    В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью.

    «Боруссия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия»

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Боруссия Д 0:0
    Хайденхайм: Патрик Майнка, Ян-Никлас Бесте (Florian Pick, 70'), Эрен Динкчи (Кевин Сесса, 61'), Тим Кляйндинст (Adrian Beck, 90'), Kevin Muller, Omar Traore (Marnon Busch, 61'), Benedikt Gimber, Jonas Fohrenbach, Lennard Maloney, Jan Schoppner, Marvin Pieringer (Штефан Шиммер, 61') Боруссия Д: Александер Майер, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Тома Мёнье (Мариус Вольф, 59'), Джейми Байно-Гиттенс (Ole Pohlmann, 59'), Салих Озкан (Эмре Джан, 59'), Юссуфа Мукоко (Рами Бенсебаини, 75'), Никлас Фуллкруг, Дониелл Мален, Марсель Забитцер Предупреждения: Ян Матсен (80'), Дониелл Мален (90 + 5')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    По итогам этой игре «Боруссия» имеет в своем активе 37 пунктов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. У «Хайденхайма» 24 балла и девятое место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар снова проиграет Узбекистану?
  • Катар — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • «Жирона» продолжит побеждать?!
  • «Жирона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» и забьет, и пропустит?!
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Катар — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  6.54
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Хьюстон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры