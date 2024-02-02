«Хайденхайм» — «Боруссия» Д: счет матча 0:0, обзор

«Боруссия» Фото: globallookpress.com
Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Германия. Бундеслига
Хайденхайм — Боруссия Д 0:0
Хайденхайм: Патрик Майнка, Ян-Никлас Бесте (Florian Pick, 70'), Эрен Динкчи (Кевин Сесса, 61'), Тим Кляйндинст (Adrian Beck, 90'), Kevin Muller, Omar Traore (Marnon Busch, 61'), Benedikt Gimber, Jonas Fohrenbach, Lennard Maloney, Jan Schoppner, Marvin Pieringer (Штефан Шиммер, 61') Боруссия Д: Александер Майер, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Тома Мёнье (Мариус Вольф, 59'), Джейми Байно-Гиттенс (Ole Pohlmann, 59'), Салих Озкан (Эмре Джан, 59'), Юссуфа Мукоко (Рами Бенсебаини, 75'), Никлас Фуллкруг, Дониелл Мален, Марсель Забитцер Предупреждения: Ян Матсен (80'), Дониелл Мален (90 + 5')
Календарь и таблица Бундеслиги
По итогам этой игре «Боруссия» имеет в своем активе 37 пунктов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. У «Хайденхайма» 24 балла и девятое место.