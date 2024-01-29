Главный тренер «Атлетика»: Я могу понять решение Хави покинуть «Барселону»

Главный тренерподелился мнением об уходеизпосле окончания нынешнего сезона.

«Каждый должен принимать собственное решение. Я знаю, что такое — быть тренером "Барселоны", и как там все устроено.

Мы не должны забывать, что Хави стал чемпионом Испании в качестве тренера, а как игрок "Барсы" он выиграл все. Он принял решение, которое, как он считает, будет лучше для него. Я во многом могу его понять», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде возглавил «Барселону» в 2017-м году, проработав на этой должности до 2020-го года.

27-го января Хави объявил об уходе с поста главного тренера «сине-гранатовых». «Барселона» занимает 4-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе.