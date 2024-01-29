ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» Москва«Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?
  • 13:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 13:05
    • Слуцкий заплатил премиальные игрокам «Шанхай Шэньхуа» из своих средств
  • 11:18
    • Калинская поднялась на 37 мест в обновленном рейтинге WTA
    Все новости спорта

    Главный тренер «Атлетика»: Я могу понять решение Хави покинуть «Барселону»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Барселона
    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде поделился мнением об уходе Хави из «Барселоны» после окончания нынешнего сезона.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Каждый должен принимать собственное решение. Я знаю, что такое — быть тренером "Барселоны", и как там все устроено.

    Мы не должны забывать, что Хави стал чемпионом Испании в качестве тренера, а как игрок "Барсы" он выиграл все. Он принял решение, которое, как он считает, будет лучше для него. Я во многом могу его понять», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

  • Села батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно
  • Уход специалиста со своего поста стал шоком только из-за драматического момента объявления
  • Вчера

    • Напомним, Вальверде возглавил «Барселону» в 2017-м году, проработав на этой должности до 2020-го года.

    27-го января Хави объявил об уходе с поста главного тренера «сине-гранатовых». «Барселона» занимает 4-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» взять три очка?
  • «Салернитана» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • СКА воспользуется не лучшим периодом «Локомотива»
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Голов много не будет
  • Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Марокко — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Узбекистан — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры