Нападающий «Урала» Влут получил новую травму

Нападающий «Урала»по-прежнему не готов возобновить тренировки в общей группе.

«Влут получил новое повреждение, его ждёт медобследование. Только после этого станут известны серьезность травмы и сроки реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы екатеринбургского клуба.

Также отмечается, что нидерландский футболист прибыл на сбор в Дубай уже травмированным. Рай получил повреждение в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

Влут не играет с апреля 2023 года, когда он получил травму голеностопа.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.