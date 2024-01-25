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    Нападающий «Урала» Влут получил новую травму

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    Нападающий «Урала» Рай Влут по-прежнему не готов возобновить тренировки в общей группе.

    Рай Влут
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    Рай Влут

    «Влут получил новое повреждение, его ждёт медобследование. Только после этого станут известны серьезность травмы и сроки реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы екатеринбургского клуба.

    Также отмечается, что нидерландский футболист прибыл на сбор в Дубай уже травмированным. Рай получил повреждение в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

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    • Влут не играет с апреля 2023 года, когда он получил травму голеностопа.

    «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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