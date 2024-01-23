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    Почеттино о предстоящем матче с «Мидлсбро»: Это будет важнейшая игра сезона

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Мидлсбро
    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Кубка английской лиги с «Мидлсбро».

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    «Это будет важнейшая игра сезона, потому что на кону выход в финал. Мы должны быть убедительными, если хотим добиться победы. В конце концов, это возможность выйти в финал и выиграть турнир. Это давление, но хорошее давление. Мне нравятся такие вызовы.

    Думаю, игра для нас действительно важная, и я лично очень взволнован. Но мы не можем просто мечтать о трофее и не обращать внимания на "Мидлсбро". Нам нужно быть лучше соперника, это самое главное», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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    • Напомним, что в 1-м матче между этими командами «Мидлсбро» обыграл «Челси» со счетом 1:0. Ответная игра состоится 23-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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