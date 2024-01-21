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    Роналду: Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть еще два-три года

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении футбольной карьеры.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть еще два-три года. Пока что я не знаю, если честно.

    Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть. Когда я почувствую, что больше не могу быть полезным, я сразу же ответственно отнесусь к этой ситуации.

    На текущий момент, когда я выхожу на поле, чувствую себя отлично и счастливо. Я занимаюсь тем, что люблю больше всего», — приводит слова 38-летнего Роналду Record.

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