Роналду: Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть еще два-три года

Нападающий саудовскогоответил на вопрос о завершении футбольной карьеры.

«Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть еще два-три года. Пока что я не знаю, если честно.

Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть. Когда я почувствую, что больше не могу быть полезным, я сразу же ответственно отнесусь к этой ситуации.

На текущий момент, когда я выхожу на поле, чувствую себя отлично и счастливо. Я занимаюсь тем, что люблю больше всего», — приводит слова 38-летнего Роналду Record.