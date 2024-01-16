Реднапп: Постекоглу заставил «Тоттенхэм» поверить в себя

Экс-футболист «Тоттенхэма»оценил результаты «шпор» в нынешнем сезоне под руководством нового тренера

«Я бы предпочёл, чтобы "Тоттенхэм" выиграл Кубок Англии, чем попал в Лигу чемпионов. Люди всегда указывают на то, что "шпоры" давно ничего не выигрывали. Постекоглу заставил игроков поверить в себя. Он сказал, что они участвуют в гонке за титул, и болельщикам "шпор" это очень приятно слышать. "Тоттенхэм" никогда не говорил об этом так часто и не имел тех амбиций, которые эта команда должна была иметь.

Сейчас "шпоры" выглядят по-другому, они изменились, и тренер заслуживает большой похвалы на это», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После 21 тура «Тоттенхэм» в АПЛ идет на пятом месте, набрав 40 очков. В следующем матче «шпоры» дома сразятся с «Брентфордом». Встреча пройдет 31 января.