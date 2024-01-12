Антонио: Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ

Форвард «Вест Хэма»заявил, что не желает видеть «Ливерпуль» чемпионом Англии.

«Я не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл чемпионат. Потому что фанаты "Ливерпуля" изрядно меня достают! Так что знайте это. Я не хочу, чтобы "Ливерпуль" стал победителем Премьер-лиги», — приводит слова Антонио Empire of the Kop.

После 20 туров АПЛ красные лидируют в таблице АПЛ, набрав 45 очков.

В ближайшей игре подопечные Юргена Клоппа встретятся в гостях с «Борнмутом». Матч пройдет 21 января.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент «Вест Хэм» идет шестым в таблице, записав в актив 34 очка.