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    Антонио: Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ

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    Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио заявил, что не желает видеть «Ливерпуль» чемпионом Англии.

    Майкл Антонио
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    Майкл Антонио

    «Я не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл чемпионат. Потому что фанаты "Ливерпуля" изрядно меня достают! Так что знайте это. Я не хочу, чтобы "Ливерпуль" стал победителем Премьер-лиги», — приводит слова Антонио Empire of the Kop.

    После 20 туров АПЛ красные лидируют в таблице АПЛ, набрав 45 очков.

    В ближайшей игре подопечные Юргена Клоппа встретятся в гостях с «Борнмутом». Матч пройдет 21 января.

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент «Вест Хэм» идет шестым в таблице, записав в актив 34 очка.

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