Антонио: Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ

Майкл Антонио Фото: globallookpress.com
«Я не хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл чемпионат. Потому что фанаты "Ливерпуля" изрядно меня достают! Так что знайте это. Я не хочу, чтобы "Ливерпуль" стал победителем Премьер-лиги», — приводит слова Антонио Empire of the Kop.
После 20 туров АПЛ красные лидируют в таблице АПЛ, набрав 45 очков.
В ближайшей игре подопечные Юргена Клоппа встретятся в гостях с «Борнмутом». Матч пройдет 21 января.
На данный момент «Вест Хэм» идет шестым в таблице, записав в актив 34 очка.