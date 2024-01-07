«Арандина» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

одержал уверенную победу над(3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Первый гол «сливочные» забили на 54-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Арандины». Нападающий «Реала» Хоселу уверенно пробил с точки.

Спустя всего минуту «сливочные» удвоили свое преимущество. Полузащитник команды Брахим Диас отличился голом.

На 90+1-й минуте «Реал» забил 3-й гол благодаря усилиям форварда «сливочных» Родриго.

Спустя 3 минуты «Арандина» сумела забить гол престижа. Отличился защитник команды Ралу Кабрал.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Arandina CF — Реал Мадрид 1:3 Голы: 0:1 Хоселу (пенальти) (54'), 0:2 Brahim Díaz (55'), 0:3 Родриго (90 + 1'), 1:3 Начо Фернандес (автогол) (90 + 3')

После этого матча «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Арандина» завершила свое выступление в кубке.