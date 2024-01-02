«Реал Сосьедад» — «Алавес»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

В матче 19-го тура испанской Примерысмог вырвать ничью дома сна последних минутах — 1:1.

На 36-й минуте был удален основной голкипер басков Алехандро Ремиро за намеренную игру рукой за пределами штрафной, после чего положение хозяев заметно осложнилось.

На 76-й минуте в ворота «Реала Сосьедад» был назначен пенальти, который четко реализовал Луис Риоха.

Арсен Захарян появился на поле в добавленное время и помог своей команде свести матч к ничейному исходу.

На 90+7 минуте Мартин Субименди получил пас на углу штрафной от Микеля Мерино и точно пробил в нижний угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Алавес 1:1 Голы: 0:1 Луис Риоха (пенальти) (76'), 1:1 Мартин Субименди (90 + 7') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Робен Ле Норман, Киран Тирни (Айэн Муньос, 90'), Игор Субельдия, Мартин Субименди, Микель Мерино, Брайс Мендес (Садик Умар, 87'), Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа, 87'), Такефуса Кубо, Андре Силва (Унай Марреро, 39') Алавес: Антонио Сивера, Хави Лопес, Науэль Тенаглия, Андони Горосабель, Хон Гуриди (Карлос Бенавидес, 70'), Антонио Бланко (Carlos Vicente, 57'), Андер Гевара, Луис Риоха (Ксебер Алькаин, 90'), Абде Реббах (Кевин Гарсиа, 57'), Samuel Omorodion (Giuliano Simeone, 70'), Rafa Marín Предупреждения: Игор Субельдия (45 + 2'), Абде Реббах (50'), Samuel Omorodion (59'), Карлос Фернандес (71'), Амари Траоре (74'), Антонио Сивера (87'), Кевин Гарсиа (90 + 3') Удаление: Алехандро Ремиро (36')

«Реал Сосьедалд» пока шестой с 31 очком.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Алавес» (17) на 15-м месте.