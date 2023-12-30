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    Серхио Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил

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    Защитник «Севильи» Серхио Рамос избежал дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает Relevo.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    Рамоса могли наказать за инцидент, который случился в 2018 году, когда он выступал за мадридский «Реал».

    Экс-капитан «Королевского клуба» отказался пройти допинг‑тестирование после матча с «Малагой».

    Рамос не сдал тест с одобрения врача клуба Хулио Де Ла Морены. Свое решение он мотивировал тем, что ему надо было принять душ.

    Отказ следовать указаниям допинг‑агента или другое поведение, которое каким‑либо образом мешает тесту, по правилам рассматривается как положительный результат теста. Несмотря на это, Рамос смог избежать расследования Испанским антидопинговым агентством.

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    • Также отмечается, что расследование было прекращено, так как тестирование проводилось только одним агентом, а не двумя, что автоматически делало его недействительным.

    В текущем сезоне Рамос провел в чемпионате Испании девять матчей и забил один гол.

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