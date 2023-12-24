«Рома» не создала ничего«. Маццарри разозлился после слов Моуринью

Наставник «Наполи»не сдержал эмоций после матча 17-го тура Серии с «Ромой». Неаполитанцы потерпели поражение.

После игры тренер римского клуба Жозе Моуринью сказал, что был уверен в победе уже спустя пять минут после стартового свистка.

«Сначала попробуйте спрашивать о чем-то меня, а не рассказывать мне, что было сказано кем-то другим. Как только мне будут заданы вопросы, я постараюсь дать на них ответ.

Уверен, мы были единственным клубом, который мог победить. Наше доминирование во владении мячом было бесспорным. "Рома" не создала ничего, кроме шанса Белотти», — цитирует Маццарри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» на данный момент идет седьмым в таблице Серии А.