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    Тебас: Готов поспорить на 100 ужинов, что Суперлига не будет создана

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    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном создании Европейской Суперлиги.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Эта история имеет давние корни. Время всё расставит на свои места. Вы не будете смотреть Суперлигу, я готов поспорить на сто ужинов, что её не будет. И на тысячу ужинов, что не будет бесплатных трансляций её матчей.

    Существуют модели, которые несовместимы с тем, что мы понимаем под футболом. В Европе насчитывается 52 000 профессиональных игроков, то есть 52 000 семей живут за счёт их. То же самое касается семей тренеров, массажистов. Я забочусь об этих семьях. При Суперлиге многие клубы исчезнут, а зарплаты снизятся. Мы против Суперлиги», — приводит слова Тебаса Sport.es.

    ебас: готов поспорить на 100 ужинов, что Суперлига не будет создана

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