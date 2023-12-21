Тебас: Готов поспорить на 100 ужинов, что Суперлига не будет создана

Президент испанской Ла Лигивысказался о возможном создании Европейской Суперлиги.

«Эта история имеет давние корни. Время всё расставит на свои места. Вы не будете смотреть Суперлигу, я готов поспорить на сто ужинов, что её не будет. И на тысячу ужинов, что не будет бесплатных трансляций её матчей.

Существуют модели, которые несовместимы с тем, что мы понимаем под футболом. В Европе насчитывается 52 000 профессиональных игроков, то есть 52 000 семей живут за счёт их. То же самое касается семей тренеров, массажистов. Я забочусь об этих семьях. При Суперлиге многие клубы исчезнут, а зарплаты снизятся. Мы против Суперлиги», — приводит слова Тебаса Sport.es.

ебас: готов поспорить на 100 ужинов, что Суперлига не будет создана