«Алавес» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Алавес»

Клуб из города Витория-Гастейс набрал 16 очков в 17-ти матчах и на данный момент расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. На счету «Алавеса» 4 победы, 4 ничьи и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 14:23.

Подопечные Луиса Гарсии проиграли два последних матча Ла Лиги, не забив в них ни одного гола. Сначала «Алавес» минимально уступил дома «Лас-Пальмасу» (0:1), а в крайней туре был разгромлен «Жироной» (0:3).

Зато «Алавес» преуспел в Кубке Испании, одолев соперника в лице «Терраса». Матч 1/32 финала завершился победой клуба из Витории-Гастейс со счетом 1:0.

«Реал»

Мадридский «Реал» идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка в 17-ти матчах. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет один балл. На счету «сливочных» 13 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 38:11.

Беспроигрышная серия подопечных Карло Анчелотти составляет 16 матчей во всех турнирах. За этот период королевский клуб одержал 13 побед и трижды сыграл вничью. Последний раз «Реал» проигрывал в дерби «Атлетико» 24 сентября (1:3).

В крайнем туре Ла Лиги мадридцы разгромили на домашнем поле «Вильярреал» (4:1). Забитыми мячами в составе «Реала» отличились Беллингем, Родриго, Диас и Модрич.

Личные встречи

В 10-ти последних матчах на счету «Реала» 8 побед, «Алавес» праздновал успех в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Реал» с коэффициентом 2.30.