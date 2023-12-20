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    «Алавес» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и мадридским «Реалом»

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    Джуд Беллингем
    «Алавес» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Алавес»

    Клуб из города Витория-Гастейс набрал 16 очков в 17-ти матчах и на данный момент расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. На счету «Алавеса» 4 победы, 4 ничьи и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 14:23.

    Подопечные Луиса Гарсии проиграли два последних матча Ла Лиги, не забив в них ни одного гола. Сначала «Алавес» минимально уступил дома «Лас-Пальмасу» (0:1), а в крайней туре был разгромлен «Жироной» (0:3).

    Зато «Алавес» преуспел в Кубке Испании, одолев соперника в лице «Терраса». Матч 1/32 финала завершился победой клуба из Витории-Гастейс со счетом 1:0.

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка в 17-ти матчах. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет один балл. На счету «сливочных» 13 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 38:11.

    Беспроигрышная серия подопечных Карло Анчелотти составляет 16 матчей во всех турнирах. За этот период королевский клуб одержал 13 побед и трижды сыграл вничью. Последний раз «Реал» проигрывал в дерби «Атлетико» 24 сентября (1:3).

    В крайнем туре Ла Лиги мадридцы разгромили на домашнем поле «Вильярреал» (4:1). Забитыми мячами в составе «Реала» отличились Беллингем, Родриго, Диас и Модрич.

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах на счету «Реала» 8 побед, «Алавес» праздновал успех в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Реал» с коэффициентом 2.30.

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