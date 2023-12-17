Хави: «Барселона» играла очень хорошо, но простила «Валенсию»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал ничью в выездном матче с(1:1) в 16 туре чемпионата Испании.

Безвыигрышная серия «Барсы» составляет уже три матча. Перед этим каталонцы уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3).

«В футболе такое случается, когда ты постоянно прощаешь соперника. Мы играли очень хорошо и сделали все, что было необходимо для победы. Мы создали достаточно моментов для победы.

Мы должны быть действовать намного лучше в штрафной соперника. Думаю, мы упустили два очка. Мы набрали одно очко, что неудовлетворительно.

Гол — это ошибка. Нам нужно сосредоточиться на эффективности. Мы не должны прощать соперника в подобных ситуациях. Мы должны требовать от себя большего. Сегодня был финал. Мы держали игру под контролем, чтобы довести счет до 2:0.

Я не заметил празднования Феликса. Бальде был хорош. Команда показала хороший футбол. Но когда ты не дожимаешь соперника, такое случается. Бальде сегодня хорошо сыграл, создавал моменты.

Я спокоен. Разочарован, потому что думаю, что в этой игре надо было побеждать. Я хочу быть позитивным. Мы будем совершенствоваться», — приводит слова Хави Marca.