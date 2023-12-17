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    Хави: «Барселона» играла очень хорошо, но простила «Валенсию»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в выездном матче с «Валенсией» (1:1) в 16 туре чемпионата Испании.

    Хави
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    Хави

    Безвыигрышная серия «Барсы» составляет уже три матча. Перед этим каталонцы уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3).

    «В футболе такое случается, когда ты постоянно прощаешь соперника. Мы играли очень хорошо и сделали все, что было необходимо для победы. Мы создали достаточно моментов для победы.

    Мы должны быть действовать намного лучше в штрафной соперника. Думаю, мы упустили два очка. Мы набрали одно очко, что неудовлетворительно.

    Гол — это ошибка. Нам нужно сосредоточиться на эффективности. Мы не должны прощать соперника в подобных ситуациях. Мы должны требовать от себя большего. Сегодня был финал. Мы держали игру под контролем, чтобы довести счет до 2:0.

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    • Я не заметил празднования Феликса. Бальде был хорош. Команда показала хороший футбол. Но когда ты не дожимаешь соперника, такое случается. Бальде сегодня хорошо сыграл, создавал моменты.

    Я спокоен. Разочарован, потому что думаю, что в этой игре надо было побеждать. Я хочу быть позитивным. Мы будем совершенствоваться», — приводит слова Хави Marca.

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