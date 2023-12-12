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    «Наполи» — «Брага». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов между «Наполи» и «Брагой»

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    «Наполи»
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    «Наполи»
    Сегодня в группе C определится второй участник плей-офф Лиги Чемпионов. В очном матче сойдутся итальянский «Наполи» и португальская «Брага». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Наполи»

    «Наполи» идет вторым в группе C и для выхода в плей-офф итальянской команде сегодня достаточно не уступить с разницей в 2 и более мячей. На счету команды 7 очков в 5-ти матчах (2 победы, ничья и 2 поражения) с разницей забитых и пропущенных голов 8:9.

    В 5-м туре группового этапа «Наполи» не выстоял на «Сантьяго Бернабеу», уступив мадридскому «Реалу» (2:4). При счете 2:2 итальянский клуб пропустил дважды в концовке на 84-й и 94-й минутах соответственно.

    В Серии А «Наполи» идет на 6-й позиции , записав в свой актив 24 очка в 15-ти матчах. Команда Вальтера Мадзарри с сухим счетом проиграла два последних матча чемпионата, уступив лидерам чемпионата Италии — «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1).

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    «Брага»

    Португальский клуб занимает второе место в группе С и еще имеет теоретические шансы на плей-офф, но для этого «Браге» нужно сегодня обыгрывать «Наполи» с разницей в 2 и более мячей. На данный момент на счету «оружейников» 4 очка с разницей забитых и пропущенных мячей 6:10.

    В крайнем туре Лиги Чемпионов «Брага» впервые сыграла вничью на групповом этапе, поделив дома очки с берлинским «Унионом» (1:1). До этого команда дважды уступила мадридскому «Реалу» (1:2 дома и 0:3 на выезде) и «Наполи» (1:2) а также обыграла «Унион» в гостях (3:2).

    В чемпионате Португалии «Брага» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 13-ти матчах. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет 2 балла.

    «Брага» 8 матчей подряд не проигрывает в своем чемпионате. За этот период подопечные Артура Жорже одержали 8 побед и один раз сыграли вничью. В крайнем туре чемпионата Португалии «Брага» переиграла на выезде «Визелу» (3:1).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Брага» с коэффициентом 1.75.

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