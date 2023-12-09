Осинькин: Оценка первой части сезона — между четверкой и пятеркой

Главный тренервысказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата России со(0:3).

«Выиграли последние три матча у "Спартака" — все три домашние. Один громкий по счёту, один очень важный для нас. Понимал, что так не может быть всегда, может что-то пойти не так. Рикошет, срезка — так и получилось. При счёте 0:2 уже было сложно. Мы создавали моменты, но и у наших ворот всё не было безупречно. У наших ворот были моменты, поскольку сделали перекос в сторону атаки, была несбалансированность. При счёте 0:2, забив, смогли бы вернуться в игру. Но пропустили третий. Пытались агрессивно играть, но исход матча был понятен.

Оценка первой части сезона? Между четвёркой и пятёркой. Мы максималисты, хотим ещё больше. Единственное изменение в составе — уход Коваленко. В прошлом году мы боролись за выживание. В этом — мы провели с третьего по шестое место. Это большая разница, она значимая. Я сейчас поблагодарил ребят. Они провели хорошую работу. Мы друг другу доверяли. Хотим быть ещё сильнее. Большая надежда на то, что мы не потеряем людей и после сборов стать ещё сильнее», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

«Спартак» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (29) опустились на шестую строчку.