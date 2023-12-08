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    • «Эйбар», «Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий круг Кубка Испании
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    «Эйбар», «Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий круг Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик Эйбар Сельта Жирона
    Завершились четыре матча 1/32 финала Кубка Испании.

    Кристиан Стуани (Жирона)
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    Кристиан Стуани (Жирона)

    «Эйбар» лишь по пенальти победил «Мелилью». Основное время завершилось — 1:1.

    Единственный гол в составе победителей на счету Кике.

    «Кайон» на своем поле уступил «Атлетику» Бильбао со счетом 0:3.

    Дубль в составе басков сделал Асьер Вильялибре, еще один гол на счету Иньяки Уильямса.

    «Ориуэла» проиграла «Жироне» — 2:5.

    Голы у победителей забивали Кристиан Стуани (дубль), Пабло Торре, Порту, Валери.

    И наконец «Сестао» уступил дома «Сельте» со счетом 1:2.

    За галисийцев отличился Анастасиос Дувикас.

    Таким образом, все четыре клуба Ла Лиги пробились в следующий раунд.

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