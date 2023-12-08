«Эйбар», «Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий круг Кубка Испании

Кристиан Стуани (Жирона) Фото: globallookpress.com
«Эйбар» лишь по пенальти победил «Мелилью». Основное время завершилось — 1:1.
Единственный гол в составе победителей на счету Кике.
«Кайон» на своем поле уступил «Атлетику» Бильбао со счетом 0:3.
Дубль в составе басков сделал Асьер Вильялибре, еще один гол на счету Иньяки Уильямса.
«Ориуэла» проиграла «Жироне» — 2:5.
Голы у победителей забивали Кристиан Стуани (дубль), Пабло Торре, Порту, Валери.
И наконец «Сестао» уступил дома «Сельте» со счетом 1:2.
За галисийцев отличился Анастасиос Дувикас.
Таким образом, все четыре клуба Ла Лиги пробились в следующий раунд.