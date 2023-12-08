«Эйбар», «Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий круг Кубка Испании

Завершились четыре матча 1/32 финала Кубка Испании.

«Эйбар» лишь по пенальти победил «Мелилью». Основное время завершилось — 1:1.

Единственный гол в составе победителей на счету Кике.

«Кайон» на своем поле уступил «Атлетику» Бильбао со счетом 0:3.

Дубль в составе басков сделал Асьер Вильялибре, еще один гол на счету Иньяки Уильямса.

«Ориуэла» проиграла «Жироне» — 2:5.

Голы у победителей забивали Кристиан Стуани (дубль), Пабло Торре, Порту, Валери.

И наконец «Сестао» уступил дома «Сельте» со счетом 1:2.

За галисийцев отличился Анастасиос Дувикас.

Таким образом, все четыре клуба Ла Лиги пробились в следующий раунд.