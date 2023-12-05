Аллегри стал лучшим тренером ноября в Серии А

Наставник «Ювентуса»стал лучшим тренером ноября в Серии А. Об этом информирует сайт туринского клуба.

«Макс Аллегри — один из величайших мастеров нашего футбола, и в этом году он превратил "Ювентус" в идеальное сочетание молодых и более опытных игроков, вернув его в число главных претендентов на титул. Его необыкновенный опыт и сильный характер позволяют ему лучше всего управлять командой, которой пришлось восполнять важные отсутствия. Команда с самой длинной открытой беспроигрышной серией в чемпионате», — сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

После 14 туров «Ювентус» идет на 2-й позиции в таблице Серии А, набрав 33 очка.

В прошедшем месяце туринский клуб в трех встречах чемпионата Италии добился двух побед и один раз сыграл вничью.