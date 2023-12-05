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    Аллегри стал лучшим тренером ноября в Серии А

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    Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стал лучшим тренером ноября в Серии А. Об этом информирует сайт туринского клуба.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Макс Аллегри — один из величайших мастеров нашего футбола, и в этом году он превратил "Ювентус" в идеальное сочетание молодых и более опытных игроков, вернув его в число главных претендентов на титул. Его необыкновенный опыт и сильный характер позволяют ему лучше всего управлять командой, которой пришлось восполнять важные отсутствия. Команда с самой длинной открытой беспроигрышной серией в чемпионате», — сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

    После 14 туров «Ювентус» идет на 2-й позиции в таблице Серии А, набрав 33 очка.

    В прошедшем месяце туринский клуб в трех встречах чемпионата Италии добился двух побед и один раз сыграл вничью.

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