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    «Мальорка» и «Алавес» не смогли поразить ворота друг друга

    «Мальорка» — «Алавес»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 15-го тура «Мальорка»«Алавес» зрители не увидели забитых голов — 0:0.

    Вратарь хозяев Предраг Райкович
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    Вратарь хозяев Предраг Райкович

    Игра получилась равной, но почти без опасных моментов. Чуть ближе к победе были хозяева.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Алавес 0:0
    Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Алессандро Апуд (Пабло Маффео, 76'), Мартин Вальент, Антонио Райльо, Коста Хауме (Антонио Латорре, 67'), Антонио Санчес (Кайл Ларин, 46'), Серхи Дардер, Омар Маскарель, Саму Кошта (Мануэль Морланес, 67'), Абдон, Амат Ндиайе (Хавьер Льябрес, 86') Алавес: Антонио Сивера, Хави Лопес, Рафа Марин, Абдель Абкар, Андони Горосабель, Хон Гуриди (Янис Хаджи, 75'), Андер Гевара (Карлос Бенавидес, 83'), Антонио Бланко, Абде Реббах (Алекс Солас, 67'), Луис Риоха (Рубен Дуарте, 75'), Samuel Omorodion (Кевин Гарсиа, 83') Предупреждения: Антонио Санчес (24'), Андер Гевара (27'), Амат Ндиайе (36'), Саму Кошта (46'), Андони Горосабель (72'), Мануэль Морланес (90 + 7')

    «Алавес» идет на 12-м месте с 16 очками. «Мальорка» (11) — 16-я.

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