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    Мюллер раскритиковал арбитра после матча с «Копенгагеном»

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер остался недоволен судейством в матче против «Копенгагена» (0:0) в Лиге чемпионов.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    Мюллер считает, что в одном из эпизодов арбитр должен был назначить пенальти в ворота датской команды.

    «Толчок двумя вытянутыми руками был настолько очевиден, что его можно было дать. Лично я бы не дал пенальти, когда мяч попал в руку, но думаю, что по правилам это был 11-метровый, особенно если посмотреть вчерашний матч "ПСЖ" против "Ньюкасла".

    Я не поклонник правил, но если они существуют, то странно, что вчера пенальти не свистнули, а дали, а сегодня его свистнули, но не дали.

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    • Судья должен принимать субъективное решение, основываясь на нескольких критериях. На данный момент никто не удовлетворен», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

    Напомним, «Бавария» досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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