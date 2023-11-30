Мюллер раскритиковал арбитра после матча с «Копенгагеном»

Нападающий «Баварии»остался недоволен судейством в матче против «Копенгагена» (0:0) в Лиге чемпионов.

Мюллер считает, что в одном из эпизодов арбитр должен был назначить пенальти в ворота датской команды.

«Толчок двумя вытянутыми руками был настолько очевиден, что его можно было дать. Лично я бы не дал пенальти, когда мяч попал в руку, но думаю, что по правилам это был 11-метровый, особенно если посмотреть вчерашний матч "ПСЖ" против "Ньюкасла".

Я не поклонник правил, но если они существуют, то странно, что вчера пенальти не свистнули, а дали, а сегодня его свистнули, но не дали.

Судья должен принимать субъективное решение, основываясь на нескольких критериях. На данный момент никто не удовлетворен», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

Напомним, «Бавария» досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.