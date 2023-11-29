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    «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Кубка России

    «Оренбург» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В первом четвертьфинальном матче Кубка России «Оренбург» в родных стенах переиграл московский «Спартак» со счетом 1:0.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Единственным голом в поединке уже на 10-й минуте с пенальти отметился Николай Титков.

    Отметим, что с 40-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве из-за удаления Олега Рябчука.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Оренбург — Спартак 1:0
    Гол: 1:0 Николай Титков (пенальти) (10') Оренбург: Алексей Кеняйкин, Владимир Полуяхтов, Михаил Сиваков, Данила Хотулёв, Максим Сидоров, Николай Титков, Иван Башич, Ярослав Михайлов, Юрий Ковалёв, Степан Оганесян, Cuero Palacio J. R. Спартак: Александр Селихов, Никита Чернов, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Максим Лайкин, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S. Предупреждения: Николай Титков (32'), Степан Оганесян (54') Удаление: Олег Рябчук (40')

    Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.

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