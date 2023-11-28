«Жирона» — «Атлетик» Б: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью сиз Бильбао (1:1) в матче 14-го тура испанской Примеры.

Первый гол в этом матче забили хозяева на 55-й минуте. Нападающий «Жироны» Виктор Цыганков удачно выбрал позицию, подобрал мяч и вогнал его в правый угол ворот.

«Атлетик» сравнял счет на 68-й минуте. Точным ударом отличился форвард команды Иньяки Уильямс.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Атлетик 1:1 Голы: 1:0 Виктор Цыганков (55'), 1:1 Иньяки Уильямс (68') Предупреждения: Горка Гурусета (51'), Дейли Блинд (59')

После этого матча «Жирона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 35-ю очками в активе. «Атлетик» — на 5-й позиции (25).