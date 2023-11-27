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    Корнеев объяснил, почему «Краснодар» не готов к борьбе за чемпионство

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Краснодар» опустился в турнирной таблице чемпионата России на второе место.

    «Одно дело лидировать, другое — догонять? Мысль понятна. Но у "Краснодара" нет скамейки. Столкновение Сафонова и Тормены повлияло, вышел Арутюнян. Они остались с Волковым, который тактически бледновато выглядит. Зоны появились мощнейшие. "Урал" прекрасно выбегает в контратаки, это сработало. Если бы остались Сафонов и линия защиты, таких пробелов бы не было.

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    • Вратарю не было необходимости выходить, потому что Тормена первый на мяче, он мог бы так же головой отдать Сафонову. Повезло, могло закончиться намного тяжелее, потому что когда один игрок не видит другого, врезается головой, это ужасный момент. Если ты выходишь, нужно дать об этом знать всем, в том числе сопернику», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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