«Рубин» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор голов

Единственный мяч был забит на 38-й минуте. Ворота соперника поразил Руслан Безруков. 21-летний футболист отличился во втором матче кряду.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Факел 1:0
Гол: 1:0 Руслан Безруков (37') Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Джоэль Фамейе, Vada V., Cumic N. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Vada V. (42'), Руслан Безруков (47'), Cumic N. (52'), Motpan N. (78')
У «Рубина» стало 25 очков. Казанский клуб поднялся на 7-е место в таблице чемпионата России.
«Факел» (19) идет на 10-й позиции.