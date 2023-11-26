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    «Рубин» обыграл «Факел»

    «Рубин» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Сегодня, 26 ноября, прошел матч 16-го тура РПЛ. Казанский «Рубин» принимал воронежский «Факел». Хозяева победили со счетом 1:0.

    «Факел»
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    «Факел»

    Единственный мяч был забит на 38-й минуте. Ворота соперника поразил Руслан Безруков. 21-летний футболист отличился во втором матче кряду.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Факел 1:0
    Гол: 1:0 Руслан Безруков (37') Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Джоэль Фамейе, Vada V., Cumic N. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Vada V. (42'), Руслан Безруков (47'), Cumic N. (52'), Motpan N. (78')

    У «Рубина» стало 25 очков. Казанский клуб поднялся на 7-е место в таблице чемпионата России.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» (19) идет на 10-й позиции.

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