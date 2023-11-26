«Ростов» — «Нижний Новгород»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

Капитан хозяев Максим Осипенко Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 61-й минуте забил центральный защитник Максим Осипенко, уверенно реализовавший 11-метровый.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Пари НН 1:0
Гол: 1:0 Максим Осипенко (пенальти) (61') Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Алексей Миронов, Алексей Ионов, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Николай Комличенко Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Тихий, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Мамаду Майга, Boselli J., Kutateladze N. Предупреждения: Николай Калинский (37'), Дмитрий Стоцкий (45+2'), Хорен Робертович Байрамян (72'), Максим Шнапцев (77'), Николай Комличенко (81'), Виктор Мелёхин (87'), Владислав Карапузов (90+2')
У «Ростова» теперь 20 очков и 10-е место. Команда Сергея Юрана находится чуть выше и имеет в активе на одно очко больше.