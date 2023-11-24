Германия и Аргентина пробились в полуфинал чемпионата мира U17

Новый аргентинский талант Клаудио Эчеверри Фото: globallookpress.com
В первой игре Германия U17 победила Испанию U17 с минимальным преимуществом — 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил игрок дортмундской «Боруссии» Парис Бруннер с пенальти. Он в итоге оказался единственным в матче.
Во втором четвертьфинале Аргентина U17 разгромила Бразилию U17 со счетом 3:0.
Героем встречи стал хавбек «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри. Он забил на 28-й, 58-й и 71-й минутах.
В первом полуфинале образовалась пара Германия U17 — Аргентина U17.