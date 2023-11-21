Тренер «Монпелье» о критике Анри: Я не согласен с ним, это вздор!

Главный тренерпрокомментировал слова экс-нападающего сборной Францииоб уровне игры в Лиге 1.

«Я не согласен с Тьерри Анри. Чего он добился? Чем он занимался в "Монако"? Анри работает в Федерации футбола Франции (FFF) и критикует французский футбол. Это вздор!

Легко критиковать лигу, когда ты тренер сборной Франции U21. Он выиграл два матча со счётом 4:0, но с кем они играли? Он не обыгрывал никого серьёзного. Если он выиграет со счётом 5:0 в матче с Испанией или Италией, я скажу, что он молодец», — приводит слова Дер Закаряна Sportskeeda.

После 11-и сыгранных матчей «Монпелье» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. За этот период команда забила 15 голов.