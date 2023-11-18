Гранат: Уверен в победе сборной России над Кубой

Экс-игрок сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Кубой.

«Конечно же, я буду смотреть матч сборной России против Кубы. А почему нет? Это будет очередная интересная игра нашей команды. Этот матч будет давать очки в рейтинг ФИФА. Очень важно проявить себя и добыть победу в этой игре. Нельзя называть какие-то матчи неважными или ненужными.

Безусловно, сборная Россия — явный фаворит в предстоящей встрече. Я полностью уверен в победе нашей команды послезавтра, но недооценивать соперника категорически нельзя», — сказал Гранат «Чемпионату».

Матч между сборными России и Кубы начнется 20 ноября в Волгограде в 19:30 мск.