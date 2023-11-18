ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Волкановски5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии
  • 10:36
    • Мбаппе хочет сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде
  • 10:12
    • Винисиус пропустит матч с Аргентиной
  • 09:48
    • «Лейкерс» выиграли у «Портленда», «Денвер» уступил «Нью-Орлеану», несмотря на трипл-дабл Йокича
    Все новости спорта

    Гранат: Уверен в победе сборной России над Кубой

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Экс-игрок сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Кубой.

    Владимир Гранат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Гранат

    «Конечно же, я буду смотреть матч сборной России против Кубы. А почему нет? Это будет очередная интересная игра нашей команды. Этот матч будет давать очки в рейтинг ФИФА. Очень важно проявить себя и добыть победу в этой игре. Нельзя называть какие-то матчи неважными или ненужными.

    Безусловно, сборная Россия — явный фаворит в предстоящей встрече. Я полностью уверен в победе нашей команды послезавтра, но недооценивать соперника категорически нельзя», — сказал Гранат «Чемпионату».

    Матч между сборными России и Кубы начнется 20 ноября в Волгограде в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы
  • Латвия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Синнер уничтожит Медведева в полуфинале Итогового турнира?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обойдет ли Армения Уэльс?
  • Армения — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры