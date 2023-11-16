Президент «Атлетико» считает клуб главным фаворитом на победу в Ла Лиге

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«Является ли "Атлетико" претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. "Атлетико" является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.
После 12 туров команда Диего Симеоне в чемпионате Испании-2023/24 набрала 28 очков и находится на 4-й строчке. Лидирует в Примере «Жирона» (34).
В следующем туре «Атлетико» встретится с «Мальоркой». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 23:00 мск.