Президент «Атлетико» считает клуб главным фаворитом на победу в Ла Лиге

Президент мадридского «Атлетико»выразил мнение, что у «матрасников» больше всего шансов выиграть Ла Лигу в текущем сезоне.

«Является ли "Атлетико" претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. "Атлетико" является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

После 12 туров команда Диего Симеоне в чемпионате Испании-2023/24 набрала 28 очков и находится на 4-й строчке. Лидирует в Примере «Жирона» (34).

В следующем туре «Атлетико» встретится с «Мальоркой». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 23:00 мск.