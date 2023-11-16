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    Президент «Атлетико» считает клуб главным фаворитом на победу в Ла Лиге

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    Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо выразил мнение, что у «матрасников» больше всего шансов выиграть Ла Лигу в текущем сезоне.

    Тренер «Атлетико» Диего Симеоне
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    Тренер «Атлетико» Диего Симеоне

    «Является ли "Атлетико" претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. "Атлетико" является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

    После 12 туров команда Диего Симеоне в чемпионате Испании-2023/24 набрала 28 очков и находится на 4-й строчке. Лидирует в Примере «Жирона» (34).

    В следующем туре «Атлетико» встретится с «Мальоркой». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 23:00 мск.

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