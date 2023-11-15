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    Арбитр Иванов рассказал о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии

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    Российский судья Сергей Иванов поделился эмоциями после работы на матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».

    Сергей Иванов
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    Сергей Иванов

    «Позвонил наш руководитель Милорад Мажич и сообщил, что меня планируют назначить в качестве VAR на игру в Саудовской Аравии. Я отреагировал позитивно. Я очень люблю нашу страну и наш чемпионат, но получить опыт вне России — это полезно.

    Естественно, ответственность была достаточно большой — поскольку я был, как вы сказали, первооткрывателем в официальных отношениях наших федераций. Важно было показать уровень, и Милорад об этом тоже говорил. Официальных отзывов о моей работе пока не поступало, но от руководителей саудовской федерации слышал только позитивные отклики.

    Главное, что игра хорошо прошла, что претензий ко мне нет. Если бы были претензии, то остался бы неприятный осадок. Это не отменило бы сотрудничества федераций, но первое впечатление нельзя произвести дважды. Важно было отработать качественно и на уровне», — сказал Иванов Чемпионату.

    В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» на своем поле обыграл «Аль-Хазем» со счетом 2:1.

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