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    «Аталанта» и «Спортинг» обыграли своих соперников в ЛЕ

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    Обзор матчей 4-го тура группы D Лиги Европы.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    В одной из встреч «Аталанта» минимально обыграла «Штурм» со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче забил защитник итальянской команды Берат Джимсити на 50-й минуте. Игрок оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч не далеко от ворот и вогнал его в сетку.

    Футбол. Лига Европы. Группа D
    Аталанта — Штурм 1:0
    Гол: 1:0 Берат Джимсити (50') Предупреждения: Йон Горенц-Станкович (45 + 2'), Давид Шнегг (81')

    После этого матча «Аталанта» занимает 1-е место в своей группе Лиги Европы с 10-ю очками в активе. «Штурм» — на 3-й позиции (4 балла).

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    В параллельном матче «Спортинг» одержал победу над «Ракувом» (2:1).

    Полузащитник португальской команды Педру Гонсалвеш оформил дубль, забив все 2 гола с пенальти на 14-й и 52-й минутах.

    Единственный гол «Ракува» записал на свой счет защитник команды Милан Рундич на 71-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Группа D
    Спортинг — Ракув 2:1
    Голы: 1:0 Педро Гонсалвес (пенальти) (14'), 2:0 Педро Гонсалвес (пенальти) (52'), 2:1 Милан Рундич (71') Спортинг: Антонио Адан, Себастьян Коатес, Гонсалу Инасиу (Матеус Рейс, 56'), Рикарду Эсгаю (Иван Фреснеда, 56'), Педро Гонсалвес (Мортен Юльманн, 56'), Нуну Сантуш, Маркус Эдвардс (Тьягу Феррейра, 70'), Дэниел Браганса, Паулинью, Франсиску Тринкан, Jeremiah St. Juste (Усман Дьоманде, 70') Ракув: Владан Ковачевич, Милан Рундич, Богдан Раковитан, Анте Црнац (Фабиан Пясецки, 46'), Владислав Кочергин (Бен Ледерман, 61'), Густав Берггрен (Сонни Киттель, 82'), Жеан Карлос Силва, Фран Тудор, Джон Йебоа (Марчин Цебуля, 61'), Бартош Новак (Аднан Ковачевич, 18'), Срджан Плавшич Предупреждения: Гонсалу Инасиу (29'), Паулинью (85'), Марчин Цебуля (90 + 4') Удаление: Богдан Раковитан (12')

    «Спортинг» занимает 2-е место в своей группе Лиги Европы с 7-ю очками в активе. «Ракув» — на последней 4-й позиции (1).

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