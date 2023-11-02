«Торино» намерено вернуть Миранчука зимой

Полузащитник «Аталанты»может вернуться взимой, сообщает Sport24.

«Гранатовые» готовы взять в аренду российского полузащитника или полностью выкупить его трансфер. В этом переходе лично заинтересован главный тренер Иван Юрич.

Основным камнем преткновения в предстоящих переговорах снова будет сумма трансфера и условия личного контракта футболиста. «Аталанта» пока еще не определилась до конца, стоит ли ей расставаться с Миранчуком.

Напомним, что в прошлом сезоне хавбек уже выступал за «Торино», где сыграл 31 матч, забил 4 мяча, отдал 6 голевых передач.

В нынешнем чемпионате он сыграл всего четыре игры за «Аталанту» и во всех выходил на замену.