Джикия и Промес не прилетели в Краснодар на матч Кубка России

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно о том, что капитан «красно-белых» Георгий Джикия сломал во время тренировочного занятия ребро и пропустит около месяца.
Голландскому вингеру Квинси Промесу тренерский штаб дал возможность отдохнуть перед матчами РПЛ.
«Спартак» уже гарантировал себе первое место в группе D с 12 очками. «Краснодар» идет на третьей позиции с 8 очками и борется с «Динамо» за попадание в плей-офф Пути РПЛ.
Игра шестого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Спартак» начнется в 20:45 (мск).