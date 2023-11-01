Джикия и Промес не прилетели в Краснодар на матч Кубка России

Лидеры московского «Спартака»остались в Москве и не полетели с командой на игру Кубка России Путь РПЛ против «Краснодара», сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что капитан «красно-белых» Георгий Джикия сломал во время тренировочного занятия ребро и пропустит около месяца.

Голландскому вингеру Квинси Промесу тренерский штаб дал возможность отдохнуть перед матчами РПЛ.

«Спартак» уже гарантировал себе первое место в группе D с 12 очками. «Краснодар» идет на третьей позиции с 8 очками и борется с «Динамо» за попадание в плей-офф Пути РПЛ.

Игра шестого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Спартак» начнется в 20:45 (мск).