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    Джикия и Промес не прилетели в Краснодар на матч Кубка России

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    Лидеры московского «Спартака» Георгий Джикия и Квинси Промес остались в Москве и не полетели с командой на игру Кубка России Путь РПЛ против «Краснодара», сообщает «Чемпионат».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Ранее стало известно о том, что капитан «красно-белых» Георгий Джикия сломал во время тренировочного занятия ребро и пропустит около месяца.

    Голландскому вингеру Квинси Промесу тренерский штаб дал возможность отдохнуть перед матчами РПЛ.

    «Спартак» уже гарантировал себе первое место в группе D с 12 очками. «Краснодар» идет на третьей позиции с 8 очками и борется с «Динамо» за попадание в плей-офф Пути РПЛ.

    Игра шестого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Спартак» начнется в 20:45 (мск).

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