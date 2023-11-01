Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше

Журналист и телеведущийотреагировал на то, что форвард «Интер Майами»выиграл восьмой «Золотой мяч».

По его мнению, Месси должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше за карьеру, а нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — на два больше.

«То, что Месси нелепо выиграл "Золотой мяч" в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система "Золотого мяча" сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два "Золотых мяча" меньше, Роналду должен был выиграть ещё два "Золотых мяча", а Холанд должен был выиграть в этом году. Конец», — написал Морган в соцсетях.

Месси до перехода в «Интер Майами» выступал за ПСЖ. Сделка состоялась в июле 2023 года.

Контракт аргентинца с американским клубом истекает в июне 2025 года.