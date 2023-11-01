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    Лионель МессиПрощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет
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    Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше

    Футбол Золотой мяч Интер Майами MLS
    Журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на то, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По его мнению, Месси должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше за карьеру, а нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — на два больше.

    «То, что Месси нелепо выиграл "Золотой мяч" в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система "Золотого мяча" сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два "Золотых мяча" меньше, Роналду должен был выиграть ещё два "Золотых мяча", а Холанд должен был выиграть в этом году. Конец», — написал Морган в соцсетях.

    Месси до перехода в «Интер Майами» выступал за ПСЖ. Сделка состоялась в июле 2023 года.

    Контракт аргентинца с американским клубом истекает в июне 2025 года.

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