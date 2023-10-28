РПЛ. ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Зенит» примет «Ахмат», а «Спартак» сразится с «Факелом» в Воронеже

«Рубин» — «Балтика» 1:0
Завершилась первая встреча 13-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и калининградской «Балтикой». Победу в нем с минимальным преимуществом 1:0 одержала команда Рашида Рахимова.
Матч проходил с полным преимуществом казанского «Рубина», но моментов создано в нем было не так много.
Первый тайм не принес забитых голов, хотя хозяева были близки к тому, чтобы распечатать ворота Евгения Латышонка.
Дело плавно катилось к нулевой ничьей, но все изменил выход на поле аргентинского полузащитника Валентина Вады.
Он появился на замену на 61-й минуте, а на 88-й минуте принес победу «Рубину» точным ударом.
Для Вады это второй гол в РПЛ и снова победный.
После этого матча у казанцев стало 16 очков и они располагаются в середине турнирной таблицы. «Балтика» с 11 очками продолжает идти в зоне стыков.
«Факел» — «Спартак»
суббота, 28 октября, 14:00 мск
«Ростов» — «Локомотив»
суббота, 28 октября, 16:30 мск
«Крылья Советов» — «Оренбург»
суббота, 28 октября, 16:30 мск
«Зенит» — «Ахмат»
суббота, 28 октября, 19:00 мск
«Пари НН» — «Сочи»
воскресенье, 29 октября, 14:00 мск
«Динамо» — «Урал»
воскресенье, 29 октября, 16:30 мск