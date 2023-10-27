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    «Алания» на своем поле сыграла вничью с тульским «Арсеналом»

    «Алания» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Алания» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1) в матче 16-го тура российской Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    Первый гол в этом матче забили гости на 25-й минуте встречи. Нападающий «Арсенала» Джонатан Окоронкво точным ударом вывел свою команду вперед.

    На 55-й минуте «Алании» все-таки удалось сравнять счет благодаря усилиям форварда Ислама Машукова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Арсенал Тула 1:1
    Голы: 0:1 Джонатан Окоронкво (25'), 1:1 Ислам Машуков (55') Алания: Ростислав Солдатенко, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Артём Суханов, Максим Кайнов, Артём Попов, Михаил Яковлев, Момо Фанье Туре, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V. Предупреждения: Артём Попов (19'), Максим Кайнов (46'), Заур Тарба (60'), Эрвинг Ботака-Иобома (64'), Михаил Сухорученко (64'), Валерий Царукян (71'), Сослан Качмазов (90+1')

    После этого матча «Алания» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 29-ю очками в активе. «Арсенал» — на 6-й позиции (23 балла).

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