«Алания» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью с тульским(1:1) в матче 16-го тура российской Первой лиги.

Первый гол в этом матче забили гости на 25-й минуте встречи. Нападающий «Арсенала» Джонатан Окоронкво точным ударом вывел свою команду вперед.

На 55-й минуте «Алании» все-таки удалось сравнять счет благодаря усилиям форварда Ислама Машукова.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Арсенал Тула 1:1 Голы: 0:1 Джонатан Окоронкво (25'), 1:1 Ислам Машуков (55') Алания: Ростислав Солдатенко, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Артём Суханов, Максим Кайнов, Артём Попов, Михаил Яковлев, Момо Фанье Туре, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V. Предупреждения: Артём Попов (19'), Максим Кайнов (46'), Заур Тарба (60'), Эрвинг Ботака-Иобома (64'), Михаил Сухорученко (64'), Валерий Царукян (71'), Сослан Качмазов (90+1')

После этого матча «Алания» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 29-ю очками в активе. «Арсенал» — на 6-й позиции (23 балла).