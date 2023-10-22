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    «Енисей» «перестрелял» «Сокол»

    «Енисей» — «Сокол»: счет матча 5:3, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Енисей Сокол
    В матче 15-го тура Первой лиги России «Енисей» в родных стенах переиграл «Сокол» со счетом 5:3.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    На хет-трик Андрея Окладинова и голы Александра Масловского и Александра Ломакина гости ответили точными ударами Данилы Ежкова, который оформил дубль, и Владлена Бабаева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Сокол 5:3
    Голы: 1:0 Андрей Окладников (13'), 2:0 Андрей Окладников (18'), 3:0 Александр Масловский (32'), 4:0 Александр Ломакин (35'), 4:1 Ezhkov D. (45+2'), 5:1 Андрей Окладников (57'), 5:2 Владлен Бабаев (67'), 5:3 Ezhkov D. (78') Енисей: Даниил Ярусов, Николай Марков, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Окладников, Krashevskiy Y. Сокол: Андрей Евдокимов, Максим Караев, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Fedorov A., Ezhkov D., Kazantsev D., Kozlovsky N., Molodtsov A., Tursunov I. Предупреждение: Пётр Косаревский (68')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Благодаря победе «Енисей» набрал 18 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Сокола» 19 пунктов и девятая строчка.

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