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    Терехов считает, что «Химки» могут выиграть Кубок России и вернуться в РПЛ

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    Капитан «Химок» Сергей Терехов после победы над «Уфой» (1:0) рассказал о стоящих перед его командой целях.

    Сергей Терехов
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    Сергей Терехов

    «Выиграть Кубок и вернуться в РПЛ абсолютно реально с тем составом, что у нас есть. Если будем должным образом относиться к играм и тренировкам, то продолжим эту серию, то продлим серию из шести матчей без поражений», — сказал защитник «Матч ТВ».

    Сергей Терехов пришел в «Химки» по ходу сезона из «Сочи». В одном из первых матчей за команду тренер подмосковного клуба Андрей Талалаев доверил ему капитанскую повязку. В Первой лиге «Химки» идут в лидирующей группе.

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