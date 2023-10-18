Терехов считает, что «Химки» могут выиграть Кубок России и вернуться в РПЛ

Капитан «Химок»после победы над «Уфой» (1:0) рассказал о стоящих перед его командой целях.

«Выиграть Кубок и вернуться в РПЛ абсолютно реально с тем составом, что у нас есть. Если будем должным образом относиться к играм и тренировкам, то продолжим эту серию, то продлим серию из шести матчей без поражений», — сказал защитник «Матч ТВ».

Сергей Терехов пришел в «Химки» по ходу сезона из «Сочи». В одном из первых матчей за команду тренер подмосковного клуба Андрей Талалаев доверил ему капитанскую повязку. В Первой лиге «Химки» идут в лидирующей группе.