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    Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Уфой» в Кубке России

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    Наставник «Химок» Андрей Талалаев оценил действия подопечных в матче 1/16 финала Кубка России с «Уфой» (1:0). Встреча прошла 18 октября.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Обыграли серьезного соперника, готовились с полной отдачей. Сначала хотели сделать восемь изменений в составе, но сделали только шесть в сравнении с последними двумя играми. Отдали дань уважения сопернику. Футболистов "Уфы" знали хорошо. Поэтому не рискнули дать шанс молодежи, которую планировали наиграть.

    Первый тайм смотрел с трибуны — мне игра не понравилось. Не люблю, когда моя команда не создает моменты у чужих ворот. Поле перерыва внесли коррективы, стало больше моментов у ворот соперника, но и у наших ворот было опасно. Думаю, болельщикам не понравилась игра, но это заслуга соперника. Они заставили играть нас в вязкий футбол. Мало индивидуальных действий.

    Ребят поблагодарил за самоотдачу. Они четко понимают, что Кубок — трофей, но мы идем шаг за шагом. Идем к тому, чтобы с любым соперником доминировать на поле», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

    Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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