Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Уфой» в Кубке России

«Обыграли серьезного соперника, готовились с полной отдачей. Сначала хотели сделать восемь изменений в составе, но сделали только шесть в сравнении с последними двумя играми. Отдали дань уважения сопернику. Футболистов "Уфы" знали хорошо. Поэтому не рискнули дать шанс молодежи, которую планировали наиграть.
Первый тайм смотрел с трибуны — мне игра не понравилось. Не люблю, когда моя команда не создает моменты у чужих ворот. Поле перерыва внесли коррективы, стало больше моментов у ворот соперника, но и у наших ворот было опасно. Думаю, болельщикам не понравилась игра, но это заслуга соперника. Они заставили играть нас в вязкий футбол. Мало индивидуальных действий.
Ребят поблагодарил за самоотдачу. Они четко понимают, что Кубок — трофей, но мы идем шаг за шагом. Идем к тому, чтобы с любым соперником доминировать на поле», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.