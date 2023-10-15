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    Ибрагимович: Лукаку в городе Папы Римского? Он играет во имя мое?

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    Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о переходе форварда Ромелу Лукаку в «Рому».

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Лукаку отправился в город Папы Римского? Это значит, он играет во имя моё, да? Я играл с Ромелу в "Манчестер Юнайтед", но когда произошла наша стычка в 2021 году, он уже был другим человеком.

    У Италии есть один недостаток: она заставляет тебя становиться тем, кем ты не являешься. Его заставили думать, что он другой человек. Ромелу не плохой парень. Я был просто удивлён ситуацией, потому что это был не он. Эта шутка больше была в моём стиле, чем в его», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

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