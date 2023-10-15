Ибрагимович: Лукаку в городе Папы Римского? Он играет во имя мое?

Бывший нападающийвысказался о переходе форварда

«Лукаку отправился в город Папы Римского? Это значит, он играет во имя моё, да? Я играл с Ромелу в "Манчестер Юнайтед", но когда произошла наша стычка в 2021 году, он уже был другим человеком.

У Италии есть один недостаток: она заставляет тебя становиться тем, кем ты не являешься. Его заставили думать, что он другой человек. Ромелу не плохой парень. Я был просто удивлён ситуацией, потому что это был не он. Эта шутка больше была в моём стиле, чем в его», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.