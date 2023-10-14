Талалаев о конфликте после матча «Химки» — «Енисей»: Хочется остаться профессионалами

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о жарком конфликте после матча 14-го тура Первой лиги с «Енисеем» (1:0).

«То, что произошло после матча, не красит ни нас, ни соперника, потому что мы играли в красивый футбол.

Мы вели себя не очень красиво, в наши времена было принято ранжировать: тренер говорит с тренером, игроки с игроками, болбой максимум говорит с администратором команды. Но футболисты не должны бежать разбираться с болбоями.

Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол, скажем так. Хочется остаться профессионалами», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

После победы над «Енисеем» «Химки» вошли в тройку лидеров Первой лиги с 24 очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Уфой» 18-го октября в Кубке России.