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    Талалаев о конфликте после матча «Химки» — «Енисей»: Хочется остаться профессионалами

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о жарком конфликте после матча 14-го тура Первой лиги с «Енисеем» (1:0).

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    «То, что произошло после матча, не красит ни нас, ни соперника, потому что мы играли в красивый футбол.

    Мы вели себя не очень красиво, в наши времена было принято ранжировать: тренер говорит с тренером, игроки с игроками, болбой максимум говорит с администратором команды. Но футболисты не должны бежать разбираться с болбоями.

    Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол, скажем так. Хочется остаться профессионалами», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    После победы над «Енисеем» «Химки» вошли в тройку лидеров Первой лиги с 24 очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Уфой» 18-го октября в Кубке России.

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