Мелкадзе: «Сочи» проиграл сильному сопернику

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе после матча с «Зенитом» (0:2) отметил, что на него давит его безголевая серия в нынешнем сезоне.

«Мы проиграли сильному сопернику, у нас были моменты, но обидно, что пенальти был второй матч подряд. Вроде ничего, а потом пенальти, 0:1. Не очень приятно проигрывать по ходу матча со счетом 0:1. Да, в этом сезоне еще не забивал. Для того, чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду.

Последние результаты давят на коллектив, не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех. Будем как-то выбираться. Только объединенный коллектив может исправить ситуацию, другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

В текущем сезоне 26-летний Мелкадзе сыграл за южан 7 встреч и сделал два ассиста.