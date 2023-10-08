Личка: Я дал Макарову два выходных. У меня нет с ним конфликта

Главный тренер московского «Динамо»прояснил ситуацию с полузащитником, которого не было сегодня в заявке на матче с «Факелом» (0:0).

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что Макаров отстранен от тренировок из-за некорректного поведения во время игр и подготовки к ним.

«Не знаю, кто это написал. Это неправда. Я ему дал выходной на две игры: "Спартак" и сегодня. В четверг он будет на базе, как команда вернется к работе. Будем вместе разговаривать. У меня ни с кем нет конфликта», — цитирует Личку Sport24.

В текущем сезоне Денис Макаров сыграл за «бело-голубых» 11 игр, забил три мяча.