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    Личка: Я дал Макарову два выходных. У меня нет с ним конфликта

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прояснил ситуацию с полузащитником Денисом Макаровым, которого не было сегодня в заявке на матче с «Факелом» (0:0).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Напомним, что сегодня появилась информация о том, что Макаров отстранен от тренировок из-за некорректного поведения во время игр и подготовки к ним.

    «Не знаю, кто это написал. Это неправда. Я ему дал выходной на две игры: "Спартак" и сегодня. В четверг он будет на базе, как команда вернется к работе. Будем вместе разговаривать. У меня ни с кем нет конфликта», — цитирует Личку Sport24.

    В текущем сезоне Денис Макаров сыграл за «бело-голубых» 11 игр, забил три мяча.

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