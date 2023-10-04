«Сочи» — «Оренбург»: счет матча 1:2, обзор голов

«Оренбург» Фото: globallookpress.com
«Оренбург» одолел соперника со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Владимир Обухов и Химми Марин. У «Сочи» отличился Артем Мещанинов.
Футбол. Россия. Кубок. Группа A
Сочи — Оренбург 1:2
Голы: 1:0 Артём Мещанинов (17'), 1:1 Obukhov V. (пенальти) (27'), 1:2 Химми Марин (63'), : (77') Сочи: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Викторьен Ангбан, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Agbalaka S., Miguel Оренбург: Алексей Кеняйкин, Владимир Полуяхтов, Михаил Сиваков, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Кирилл Печенин, Николай Титков, Ярослав Михайлов, Степан Оганесян, Florentin G., Obukhov V. Предупреждения: Викторьен Ангбан (59'), Вячеслав Литвинов (66'), Anosov D. (90+3') Удаление: Михаил Сиваков (89')
«Оренбург» вышел на первое место в таблице группы А, набрав 11 очков. «Сочи» (5 баллов) занимает последнюю строчку.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.