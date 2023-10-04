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    «Оренбург» победил «Сочи» в матче Кубка России

    «Сочи» — «Оренбург»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Сегодня, 4 октября, состоялся матч Кубка России между «Сочи» и «Оренбургом». Встреча состоялась на стадионе «Фишт».

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    «Оренбург» одолел соперника со счетом 2:1.

    В составе победителей голы забили Владимир Обухов и Химми Марин. У «Сочи» отличился Артем Мещанинов.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Сочи — Оренбург 1:2
    Голы: 1:0 Артём Мещанинов (17'), 1:1 Obukhov V. (пенальти) (27'), 1:2 Химми Марин (63'), : (77') Сочи: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Викторьен Ангбан, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Agbalaka S., Miguel Оренбург: Алексей Кеняйкин, Владимир Полуяхтов, Михаил Сиваков, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Кирилл Печенин, Николай Титков, Ярослав Михайлов, Степан Оганесян, Florentin G., Obukhov V. Предупреждения: Викторьен Ангбан (59'), Вячеслав Литвинов (66'), Anosov D. (90+3') Удаление: Михаил Сиваков (89')

    «Оренбург» вышел на первое место в таблице группы А, набрав 11 очков. «Сочи» (5 баллов) занимает последнюю строчку.

    Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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