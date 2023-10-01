Аршавин: Посрамили меня «Крылья». Говорил, что будет 2:2

Бывший российский футболистподвел итог матча(4:0).

«Посрамили меня "Крылья". Говорил, что будет 2:2, но так складывалось, что они использовали все, что им представлялось. Во втором тайме играли так, как выгодно им. Осинькин уже боится за следующий матч, хочет команду осадить. И это верно, потому что не такая опытная команда, не так много игроков привыкли быть наверху, где сейчас находятся Крылья», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» с 21 очком поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16 очками на 5-м месте.