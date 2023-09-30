«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 7-го тура АПЛв гостях проигралсо счетом 1:2.

На 36-й минуте Сон Хын Мин вывел лондонцев вперед, но «Ливерпуль» сумел отыграться благодаря голу Коди Гакпо на 45+4-й минуте. На 90+6-й минуте победу «шпорам» принес автогол Жоэля Матипа.

Отметим, что «Ливерпуль» доигрывал матч вдесятером из-за удалений Кёртиса Джонса и Диогу Жоты.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Ливерпуль 2:1 Голы: 1:0 Сон Хын Мин (36'), 1:1 Коди Матес Гакпо (45 + 4'), 2:1 Жоэль Матип (автогол) (90 + 6') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Педро Порро, Папе Сарр (Оливер Скипп, 83'), Ив Биссума (Pierre-Emile Hojbjerg, 90'), Деян Кулушевски, Джеймс Мэддисон (Alejo Veliz, 90'), Ришарлисон, Сон Хын Мин (Манор Соломон, 69'), Destiny Udogie (Бен Дэвис, 83') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джо Гомес (Ибраима Конате, 73'), Луис Диас (Ватару Эндо, 73'), Мохамед Салах (Трент Александер-Арнольд, 74'), Кёртис Джонс, Алексис Мак Аллистер (Райан Гравенберх, 81'), Доминик Собослаи, Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 46') Предупреждения: Алексис Мак Аллистер (40'), Destiny Udogie (45 + 4'), Мохамед Салах (65'), Диогу Жота (68'), Диогу Жота (69'), Эндрю Робертсон (87'), Ив Биссума (88'), Кристиан Ромеро (90'), Алисон Бекер (90 + 5'), Alejo Veliz (90 + 8') Удаление: Кёртис Джонс (26')

«Шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.