«Рубин» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Краснодар 0:2
Голы: 0:1 Джон Кордоба (24'), 0:2 Олакунле Олусегун (86') Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Никита Кривцов, Кевин, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Кади Боржес, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Предупреждения: Жоау Батчи (71'), Алексей Грицаенко (85'), Ильзат Ахметов (90+6')
«Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблице РПЛ. «Рубин» занимает 13-е место в таблице с 9 очками.