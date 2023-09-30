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    «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин»

    «Рубин» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 10-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде переиграл «Рубин» со счетом 2:0.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    Авторами голов стали Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Краснодар 0:2
    Голы: 0:1 Джон Кордоба (24'), 0:2 Олакунле Олусегун (86') Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Никита Кривцов, Кевин, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Кади Боржес, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Предупреждения: Жоау Батчи (71'), Алексей Грицаенко (85'), Ильзат Ахметов (90+6')

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    «Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблице РПЛ. «Рубин» занимает 13-е место в таблице с 9 очками.

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